Танки, ББМ, артсистемы и 850 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Украинские военнослужащие за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 850 захватчиков. Общие боевые потери страны-террористки России в живой силе составили 1 млн 82 тыс. 990 человек.

Кроме того, уничтожена также техника и вооружение противника. Об обновленных данных о потерях РФ сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери России за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские защитники уничтожили 4 российских танков (всего уничтожено 11 155), 17 боевых бронированных машин (23 229), 49 артиллерийских систем (32 248) и 1 вертолет (341).

Потеряли захватчики также 214 БПЛА оперативно-тактического уровня (55 276), 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн (60 399).

Также за время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине в целом 1 213 средств ПВО, 28 кораблей, одну подводную лодку.

Отчитывается Генштаб ВСУ также о 3 664 уничтоженных российских крылатых ракет.

Напомним, недавно дронщики 35-й одесской бригады морской пехоты уничтожили российский танк, который захватчики пытались замаскировать прикрыв ветками. Наши защитники продемонстрировали, как горит техника скрытая таким образом.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные поразили техники оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага: 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Такого результата достигли спецназовцы ЦСО "А" СБУ.

