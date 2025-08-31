Одесские морпехи сожгли дроном вражеский танк, который оккупанты любезно обложили 'дровами'. Видео

Российские военные захватчики во время боевых действий прибегают к новой тактике маскировки техники. Теперь они обкладывают свои танки ветками, чтобы скрыть и не потерять их.

Однако, как отмечают дронари 35-й одесской бригады морской пехоты, новая тактика захватчиков "работает на отлично", потому что такие танки только "будут лучше гореть". Они наглядно продемонстрировали, как пылает такая техника.

"Новая тактика россиян – они обкладывают свои танки большим количеством веток, чтобы те лучше пылали после попаданий FPV-дронов одесской 35 бригады морской пехоты", – довольно лаконично прокомментировали действия захватчиков украинские защитники.

О ком речь

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского была сформирована еще в 2018 году. Тогда морпехи участвовали в позиционных боях на востоке Украины под Мариуполем.

Именно 35 ОБрМП в октябре 2022 года сообщила об освобождении Давидового Брода на Херсонщине. А уже в феврале 2023 года бригада воевала под Угледаром, в частности, участвовала в отражении атаки крупной бронегруппы российских войск.

В июле 2023 года подразделения 35-й отдельной бригады морской пехоты вместе с 7-м отдельным батальоном "Арей" освободили Старомайорское.

Но одна из самых известных операций 35 ОБрМП происходила осенью 2023 года, в херсонских Крынках. Уже 20 октября одесские морпехи закрепились в селе.

В последнее время, судя по фотографиям 35 ОБрМП (выше), бригада воюет на Покровском направлении. Очевидно, и приведенное видео именно оттуда.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают достигать исторических результатов в военном деле. В частности, впервые FPV-дроны были результативно использованы против российского корвета, носителя крылатых ракет "Калибр". До этого времени беспилотники атаковали катера и суда, однако корабли такого класса оставались вне их досягаемости.

