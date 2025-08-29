Дистанция удара – более 350 км: в Defense Express раскрыли подробности поражения российского носителя 'Калибров'

Силы обороны Украины продолжают достигать исторических результатов в военном деле. Впервые FPV-дроны были результативно использованы против военного корабля – российского корвета "Буян-М", носителя крылатых ракет "Калибр".

К этому времени беспилотники атаковали катера и суда, однако корабли такого класса оставались вне их досягаемости. Об этом пишет Defense Express.

Что известно об операции

Атака состоялась 28 августа 2025 года в Азовском море, в Темрюцком заливе, благодаря мастерству бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Символично, что именно 28 августа – в этот же день в 1952 году состоялось первое боевое использование FPV-дрона.

Дистанция удара составила более 350 км. Украинские разведчики не только вели дрон поражения, но и обеспечили точное целеуказание. Вероятно, атаку осуществляло спецподразделение "Призрака" с помощью дронов "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара была выведена из строя РЛС корабля и поврежден его борт.

Эта операция подчеркивает беспомощность российского корабля даже при активном маневрировании и наличии современных средств противовоздушной обороны. На видео заметно, что скорострельный артиллерийский комплекс АК-630М2 "Дуэт" не реагировал на угрозу, хотя по замыслу именно эта система должна уничтожать дроны, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

Российский корвет "Буян-М" является одним из ключевых для Черноморского и Каспийского флотов. Повреждение обзорной РЛС МР-352 "Позитив" делает корабль "слепым" для обнаружения морских и воздушных целей, а ремонт такого оборудования требует длительного времени.

Что предшествовало

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли огневое поражение по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов в разных уголках полуострова. В частности, взрывы слышали и наблюдали в Севастополе, Евпатории, районе аэродрома "Бельбек", "Саки" и других локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!