В оккупированном Крыму прогремели взрывы: в сети заявили о налете около 200 БпЛА

В ночь на 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов в разных уголках полуострова. В частности, "хлопок" слышали и наблюдали в Севастополе, Евпатории, районе аэродрома "Бельбек", "Саки" и на других локациях.

Что интересно – после отбоя воздушной тревоги (около часа ночи) местные "власти" сообщили о сбитии якобы только трех БПЛА. Причем мониторинговые каналы оккупантов предупреждали об около 200 ударных дронов.

Такая массированная атака Крыма беспилотниками началась около 23:00 часов 27 августа. Воздушную тревогу объявили почти по всему оккупированному полуострову.

Местные каналы сообщили о взрывах и якобы "активной работе" противовоздушной обороны в Севастополе, Евпатории и Саках.

Очевидцы рассказали о звуках взрывов в районе военного аэродрома "Саки", а также о пусках ракет противовоздушной обороны из комплексов "Панцирь-С1".

Также местные жители сообщили озвуках взрывов в районе аэродрома "Бельбек". Это военная авиабаза на территории Севастополя.

Официально "глава" оккупированного полуострова сообщил, что ПВО якобы "уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя", и что "никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали".

В свою очередь минобороны страны-агрессора сообщило, что за время тревоги в Крыму и соседних регионах было сбито 13 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 августа во временно оккупированном Севастополе также раздавалась серия взрывов. После этого сразу на четырех локациях вблизи города возникли сильные пожары. Сообщалось, что украинские БПЛА точно ударили по военной части Черноморского флота РФ.

