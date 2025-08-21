В оккупированном Севастополе прогремели взрывы: под ударом могла находиться воинская часть Черноморского флота. Видео

Ночью 21 августа во временно оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов. После этого сразу на четырех локациях вблизи города возникли сильные пожары.

По предварительным данным, БПЛА ударили по воинской части Черноморского флота РФ. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Прилет по воинской части

Два мощных взрыва в районе аэродрома "Южный" на полуострове Херсонес прогремели около 03:35. После этого в районе военной цели оккупантов возникли несколько пожаров.

Кроме того, мощные пожары зафиксировали спутники NASA FIRMS. Мониторинговая группа "Крымский ветер" утверждает, что пожары связаны с атакой дронов-камикадзе на оккупированном полуострове.

Российские пропагандисты ночью писали, что взрывы были в районе Фиолента. Также вражеские ресурсы пожаловались, что после взрывов пожар начался в районе Казачьей бухты.

Оккупанты проводили "учения"

Несмотря на то, что атаку БПЛА и пожары после взрывов подтвердили даже российские пропагандисты, оккупационные власти полуострова всячески отрицают атаку. В частности, так называемый губернатор Михаил Развожаев выдал, что громкие звуки, которые были слышны в районе воинской части, связаны с "учениями".

По легенде оккупанта, Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией и скорой помощью) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым. При этом он добавил, что "по понятным причинам" о таких учениях не предупреждают заранее.

Что предшествовало

Российские захватчики усилили меры безопасности в Севастопольской бухте после ударов Вооруженных сил Украины. Сейчас подходы к объекту ограничены, а периметр тщательно охраняется. ВСУ наносят систематические удары по ПВО России, расположенной в оккупированном Крыму, но захватчики достаточно быстро восстанавливают недостачу.

Напомним, по информации "Атеш", российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. Агенты наблюдают перемещение кораблей и судов захватчиков в Стрелецкой бухте Севастополя, а в последнее время бухта практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 августа дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область. Под ударом в регионе была железнодорожная инфраструктура. По предварительным данным, поражена тяговая электроподстанция в населенном пункте Журавка.

