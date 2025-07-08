Деградация российского флота в Севастополе становится все более очевидной: в 'Атэш' раскрыли подробности. Фото

Российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. Агенты "Атеш" наблюдают перемещение кораблей и судов захватчиков в Стрелецкой бухте Севастополя.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что партизаны продолжают следить за ситуацией.

"Агенты "Атеш" продолжают фиксировать перемещение остатков оккупационного флота в Стрелецкой бухте Севастополя. В последнее время бухта практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров. Деградация оккупационного флота в Севастополе становится все более очевидной", – говорится в сообщении.

Стрелецкая бухта, которая раньше была заполнена боевыми кораблями, сейчас фактически пустует. Время от времени там проводят тренировки подразделений противодиверсионной обороны. Тем временем боевые суда, которые еще остаются в Севастополе и могут стать целями для Сил обороны Украины, перемещают и пытаются скрыть.

Агенты "Атеш" внимательно наблюдают за остатками вражеского флота и оперативно передают информацию нашим военным.

"Каждый объект под контролем – ни один корабль не останется незамеченным!" – указано в сообщении.

Напомним, агентам "Атеш" удалось получить информацию о боевом дежурстве катеров РФ, которые сопровождают теневой флот. В документах содержатся графики, маршруты и данные о руководстве. Полученная информация оперативно была передана соответствующим лицам.

Как сообщал OBOZ.UA, один из агентов партизанского движения "Атеш" помог уничтожить вражеские позиции операторов дронов на Донецком направлении. В течение длительного времени он втайне наблюдал за активностью российских групп беспилотников.

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