Хакеры 'Атеш' получили документы о боевом дежурстве российских катеров, которые сопровождают 'теневой флот'

Хакерам партизанского движения "Атеш" удалось получить документы о боевом дежурстве катеров страны-агрессора, которые сопровождают теневой флот. Там содержатся все подробности: в частности, графики, маршруты и данные о руководстве.

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Об этом военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило в Telegram, добавив фото. Полученная информация оперативно была передана соответствующим лицам.

"Наши специалисты получили засекреченные документы Черноморского флота РФ, в которых указано боевое дежурство катеров сопровождения, прикрывающих теневой флот с нефтью. В документах – графики выходов, смены экипажей, борта, маршруты и ФИО командиров", – говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что сопровождением "теневого флота" занимаются подразделения 26-го отряда спецназначения, а сеть флота оккупантов в Крыму уже давно находится под постоянным наблюдением. На этот раз уязвимость обнаружили в системах одного из подразделений в Севастополе.

Агент обеспечил доступ к внутреннему документообороту, а выгрузку данных провели за несколько минут, пока руководители спокойно пили чай и рассуждали, "сколько же флота останется в итоге".

"Флот России – это не о "господстве на море". Это о трусости, которая скрывается за радиомолчанием и фальшивыми докладами. Мы знаем, где вы. Мы знаем, когда вы выходите. Мы уже передали это тем, кто умеет филигранно уничтожать цель", – отметили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" разведал позиции 428-го мотострелкового полка оккупантов на Покровском направлении. Он передал украинским партизанам информацию о командном пункте полка. Благодаря данным, эти позиции удалось частично уничтожить, ликвидировав некоторых командиров оккупационных войск.

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