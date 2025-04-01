Уничтожили десантные катера и ЗРК 'Тор': в ГУР показали, как украинские дроны уклоняются от российской ПВО в оккупированном Крыму. Видео

Украинские разведчики во временно оккупированном Крыму уничтожили дронами сразу три российских десантных катера и зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Удачную операцию провели защитники из спецподразделения Главного управления разведки Prymarу.

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Об этом 1 апреля сообщили в ГУР МО Украины. Разведчики также обнародовали кадры боевой работы.

"Дроны воинов спецподразделения ГУР МО Украины Prymarу мастерски уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "раптор". Впоследствии наносят удар и по зенитно-ракетному комплексу ТОР-М2 оккупационных войск", – рассказали разведчики.

Отдельно ГУР призвало граждан Украины, временно находящихся под оккупацией в Крыму, помнить, что все могут приблизить деоккупацию наших земель.

"Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизнь наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может оказаться решающим в возвращении Украине границ 1991 года. Поэтому просим и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств", – отметили в ГУР.

Разведчиков интересует расположение пунктов дислокации и адреса проживания личного и руководящего состава оккупантов, координаты складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, точки размещения, хранения и ремонта военной техники, штабов и пунктов управления захватчиками. Также интересна информация о местах размещения ПВО, РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы).

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" воины ГУР МО Украины регулярно устраивают московитам огненные ночные "дискотеки". Видео очередных эпизодов уничтожения и поражения вражеских полевых командных пунктов, складов, замаскированной техники, транспорта и мест скопления российских оккупантов смотрите здесь.

Также в ГУР показали, как украинские дроны уничтожают российскую ПВО в оккупированном Крыму. В частности, отметились в этом вышеупомянутые дроноводцы спецподразделения "Призраки". Кроме вражеской ПВО они также отличили российский транспорт.

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