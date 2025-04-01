Ритм 'Сыча': в ГУР показали, как уничтожают военные цели российских войск с помощью дронов. Видео

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и снижают их возможности продолжать агрессивную войну против нашего государства. В частности, для поражений вражеских целей активно используются ударно-разведывательные беспилотники "Сыч".

Видео дня

Среди уничтоженных и пораженных целей командные пункты, склады, военная техника россиян и скопления оккупантов. Видео боевой работы под ритмичное музыкальное сопровождение показали в ГУР.

"Ритм "Сыча" ― ударные дроны ГУР уничтожают военные цели московитов. Благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" воины ГУР МО Украины регулярно устраивают московитам огненные ночные дискотеки". На видео ― очередные эпизоды уничтожения и поражения вражеских полевых командных пунктов, складов, замаскированной техники, транспорта, мест скопления российских оккупантов... Ритм создают мастера группы "Партизана", – говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что "Сычи", уничтожающие врага, были приобретены благодаря донатамукраинцев, приобщившихся к сбору телемарафона "Единые новости": тогда в общей сложности удалось собрать около 25 млн грн.

"В сентябре 2024 года Благотворительный фонд Дианы Подолянчук закупил и передал подразделениям ГУР МО Украины 14 "Сычей", способных нести до 4 килограммов полезной нагрузки. В настоящее время ударно-разведывательные "Сычи" продолжают проявлять вражеские цели и уничтожать их. Спасибо всем за помощь!" – отметили в разведке.

Напомним, ранее в ГУР показали, как украинские дроны уничтожают российскую ПВО в оккупированном Крыму. В частности, отметились в этом дроноводцы спецподразделения "Призраки". Кроме вражеской ПВО они также отминусовали российский транспорт.

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