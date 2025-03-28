Работают 'Призраки': в ГУР показали, как украинские дроны уничтожают российскую ПВО в оккупированном Крыму. Видео

Украинские военные продолжают атаковать врага и уничтожать его ценную технику. В частности, на временно оккупированных территориях.

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На этот раз в ГУР показали эффектное видео, как украинские дроны спецподразделения "Призраки" разрушили российскую ПВО в оккупированном Крыму. Также был ликвидирован транспорт оккупанта.

"Призраки" ГУР крушат вражескую ПВО и логистику в Крыму. Дроны спецподразделения ГУР МО Украины Prymarу продолжают боевую работу над оккупированным полуостровом. На видео – точные удары по вражеским радиолокационным станциям", – говорится в подписи.

Разведчики поразили ряд ценных систем противника:

– 48Я6-К1 "Подлет";

– КП БРЛС РМ-10М1Е;

– 9С32 "Имбирь";

– КП РЛС СТ-68;

– 39Н6 "Каста-2Е2".

"Также под удар попали буксир "Федор Урюпин" и "Камаз" оккупационных войск. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировали операцию в ГУР.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что во время ударов с применением беспилотных средств поражения на территории временно оккупированного полуострова Крым из строя был выведен целый ряд специфической вражеской техники.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины не дают покоя российским оккупантам в Крыму. Недавно они провели многодневную "ударную кампанию", направленную на "демилитаризацию" российских захватчиков.

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