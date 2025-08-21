Под прицелом была железная дорога: дроны атаковали Воронежскую область, останавливали движение поездов. Видео

Ночью 21 августа дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область. Под ударом в регионе была железнодорожная инфраструктура.

По предварительным данным, поражена тяговая электроподстанция в населенном пункте Журавка. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Последствия удара по РФ

Жители Воронежской области пожаловались, что слышали минимум 5 взрывов в небе. В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что ночью над регионом было уничтожено 7 БПЛА.

По предварительным данным, взрывы прогремели около 01:50 ночи, а после этого начался пожар. Местные власти позже признали, что в результате атаки БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале написал, что беспилотниками была поражена тяговая электроподстанция. Кроме того, энергоблок №6 Нововоронежской АЭС временно отключали из-за скачков напряжения. По словам Андрющенко, объект железнодорожной инфраструктуры получил критические повреждения.

Важная линия для российских войск

Электрификация этого участка Журавка – Миллерово (Ростовская область) состоялась только в 2017 году. Дорога была построена для того, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение между центральной частью России и южными регионами страны, минуя участок, который ранее проходил по территории Луганской области Украины.

Линия Журавка – Миллерово является ключевой артерией для переброски войск, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества. Главное значение дороги состоит в том, что она обеспечивала бесперебойное железнодорожное сообщение с южными регионами России, минуя территорию Украины.

Что предшествовало

17 августа воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по инфраструктуре узловой железнодорожной станции Лиски в Воронежской области, остановив курсирование железнодорожного транспорта на этом участке и сорвав обеспечение сил врага на оккупированных территориях. В результате атаки дронов произошла "задержка движения нескольких поездов".

В ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!