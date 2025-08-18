ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию 'Никольское' в Тамбовской области РФ

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 18 августа, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Как отмечается, поражение российской нефтеперекачивающей станции нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Последствия поражения

В результате попадания на станции "Никольское" вспыхнул пожар, информировали в Генштабе.

Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

В Генштабе отметили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск страны-агрессора.

"Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет... Слава Украине!" – говорится в сообщении.

