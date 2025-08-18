ВСУ отминусовали еще 940 захватчиков и пять бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 324 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили около 940 военных преступников из рядов ВС РФ.

С начала же полномасштабной войны защитники отминусовали уже примерно 1 070 890 живой силы армии агрессора. Об этом 18 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

