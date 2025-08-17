ВСУ обезвредили 900 оккупантов и четыре танка армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 329 единиц вооружения и техники войск РФ. Во время боестолкновений воины отминусовали около 900 российских оккупантов.

С начала же полномасштабной войны защитники обезвредили уже примерно 1 069 950 личного состава армии страны-агрессора. Данные о ее потерях по состоянию на 17 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери ВС РФ

Накануне украинские воины превратили в металлолом 49 артиллерийских систем (всех 31 589), восемь боевых бронированных машин (23 143), четыре танка (11 116), одну РСЗО (1468) и одно средство ПВО (1208) российской армии.

В небе бойцы сбили 186 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 51 528), а еще сожгли 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн (58 821) оккупационного войска.

В целом же за время этой войны Силы обороны также уничтожили 3942 единицы спецтехники, 3558 крылатых ракет, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!