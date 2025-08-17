Остался без руки и ноги: на Курщине тяжелые ранения получил генерал РФ Абачев

В ночь на 17 августа Силы обороны нанесли удар по российской колонне на Курщине. Тяжелые ранения получил российский генерал – заместитель командующего группировки войск "Север" Эседулла Абачев.

В тяжелом состоянии генерала доставили в Москву, там ему ампутировали руку и ногу. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Удар по российской колонне на Курщине

Удар по российской военной колонне украинские военные нанесли в ночь на 17 августа, когдаоккупанты двигались по трассе Рыльск-Хомутовка на российской Курщине.

"В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев — заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ. Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу", – указано в сообщении.

В военной разведке Украины также напомнили, что каждый российский оккупант будет искупать свои военные преступления против украинского народа собственной кровью или даже жизнью.

Новость дополняется