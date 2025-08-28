Поражен носитель 'Калибров': воины ГУР в Азовском море атаковали ракетный корабль проекта 'Буян-М'. Видео

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли огневое поражение по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Совместную операцию 28 августа провести Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки". Об этом сообщили в пресс-службе разведывательного ведомства.

Детали операции

По информации украинской разведки, российский военный корабль атаковали в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма. Целью воинов ГУР стал малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М".

Сначала бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС. После этого спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".

В результате ударов российский ракетный корабль, находившийся в зоне потенциального пуска крылатых ракет в Темрютском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Новость дополняется…