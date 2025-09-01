Оккупанты били по Сумщине: повреждены десятки домов, семеро раненых. Фото

Страна-террорист продолжает ежедневные обстрелы Сумской области. В течение дня, 1 сентября, враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру региона. Повреждены десятки домов, семь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров. Он рассказал, что в результате циничных атак зафиксированы последствия попаданий в Сумской, Речковской, Ворожбянской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Дружбовской громадах.

"Один из вражеских дронов попал в гражданскую машину – ранен водитель. Всего пострадали семь мирных жителей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. В Сумском и Шосткинском районах повреждены десятки частных домов", – добавил чиновник.

Сейчас продолжается ликвидация последствий. В разных микрорайонах Сум атаки БПЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры и обесточиванию. Продолжаются восстановительные работы.

Позже также стало известно о том, что в результате попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции в Сумской области пострадала дежурная. Женщину оперативно госпитализировали. Состояние пострадавшей – удовлетворительное, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать мирные населенные пункты и убивать гражданских. В понедельник, 1 сентября, агрессор в очередной раз цинично обстрелял Днепропетровскую область. Погибли три человека.

Ранее сообщалось, что оккупанты в августе увеличили количество ударов КАБами по Украине. За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц).

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года силы противовоздушной обороны Украины продолжили активно защищать небо страны и нанесли ощутимые потери врагу. В течение месяца было уничтожено всего 6346 воздушных целей.

30 августа министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Минэнерго и энергетические предприятия готовятся к возможным атакам РФ на гражданскую инфраструктуру. По ее словам, на большинстве объектов бетонные сооружения защищают важнейшее оборудование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!