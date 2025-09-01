Оккупанты в августе увеличили количество ударов КАБами по Украине: статистика Минобороны

В течение августа на всей протяженности фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий. За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц).

Такую статистику опубликовали в Минобороны. Отмечается, что враг не оставляет попыток дальнейшей реализации своих захватнических планов, продолжает активные боевые действия, пытаясь прорвать нашу линию обороны.

Также в ведомстве добавили, что самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель – более 5 000.

"РФ игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Зато авиация росармии наращивает воздушный террор. В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб)", – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца было зафиксировано 5 027 боевых столкновений. В частности, в течение суток 28 августа враг атаковал позиции наших войск более 190 раз.

Напомним, что в воскресенье, 17 августа, Россия ударила по селу Новояковлевка в Запорожье авиабомбами. Погиб 15-летний парень, его брат, сестра и родители получили ранения.

В тот же день россияне авиацией атаковали Харьковскую область. Под ударом оказался пригород облцентра – Малоданиловская громада. Были повреждены многоквартирные дома, одна из бомб прилетела по кладбищу, пострадали люди.

