На окраине Харькова после удара КАБом прогремел взрыв: известно о повреждении жилых домов

Днем 17 августа россияне снова атаковали Харьковскую область. Под ударом оказался пригород облцентра – Малоданиловская громада.

Повреждены многоквартирные дома, одна из бомб прилетела по кладбищу, есть пострадавшие. Подробности раскрыли председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно

Об ударе, который нанесли оккупанты по территории Малоданиловской громады, ее председатель сообщил около полудня.

"Прилет на территории громады. Будьте осторожны. Есть информация о разрушении жилья взрывной волной", – написал Гололобов в 12:02.

Через несколько минут он уточнил: в результате атаки взрывной волной вынесло стекла в окнах многоэтажек.

"О пострадавших информация отсутствует", – сообщил Гололобов актуальные на 12:07 данные.

Несколько позже глава громады уточнил, что один из авиаударов пришелся на местное кладбище

"Есть пострадавшие, от медицинской помощи отказались. Местными, специалистами ГСЧС и полиции пожар локализован", – написал он, призвав местных жителей к осторожности из-за повторной воздушной тревоги и угрозы новых ударов.

О том, что взрыв, который около полудня слышали харьковчане, прогремел за пределами города, в 12:03 писал и Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Синегубов в 12:15 также упомянул о взрыве, который был слышен сразу в нескольких районах облцентра.

"Предварительно, под вражеским ударом оказался Киевский район. Подразделения ГСЧС выехали на проверку. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", – написал начальник Харьковской ОВА.

Идет ли речь об одном и том же взрыве, или Синегубов сообщил уже о новой атаке – на момент появления его сообщения было неизвестно. Малая Даниловка расположена на северной окраине Харькова и граничит с Шевченковским районом города. Киевский район же находится в северо-восточной части Харькова, по соседству с Шевченковским.

Ясность в этот вопрос в конце концов внес сам глава ОГА, который сообщил, что первоначальная информация о возможном прилете по Киевскому району не подтвердилась. А взрывы, которые были слышны, прозвучали в селе Лесное Малоданиловской территориальной громады.

"В результате атаки 2 КАБ пострадали три человека: 49-летний мужчина и женщины 48 и 51 лет. У всех — острая реакция на стресс, от госпитализации отказались. На месте работают подразделения ГСЧС", – отметил чиновник.

