Россия атаковала магазин в Харькове: пятерых пострадавших забрали в больницу. Фото

В субботу, 9 июля, российский БПЛА попал в мебельный магазин в Киевском районе Харькова. В результате атаки есть раненые, им оказывается медицинская помощь.

Медики, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы работают на месте. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Первые подробности атаки

По словам городского головы, по состоянию на 16:35 известно о шести пострадавших.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что пострадали пять человек, которые получают всю необходимую профессиональную помощь от медиков. Среди пострадавших в Киевском районе Харькова есть несовершеннолетняя девушка, которой 17 лет.

"Пятеро пострадавших в результате вражеского удара в Киевском районе Харькова находятся под наблюдением медиков в больнице. Все – в среднем состоянии тяжести. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", – отметил Синегубов.

Полиция о пострадавших и очередном военном преступлении РФ

В полиции Харьковской области сообщили, что российские оккупанты ударили по магазину в Харькове. Среди пострадавших:

трое женщин 38, 45, 43 лет,

36-летний мужчина,

17-летняя девушка.

В результате атаки у пострадавших осколочные ранения, они госпитализированы в больницу.

"9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждена крыша и помещение заведения торговли", – сообщили правоохранители.

После этого на место оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Также был проведен осмотр места попадания. В свою очередь следователи начали досудебное расследование по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Спасатели рассказали о последствиях попадания вражеского БПЛА

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что попадание вражеского БПЛА было зафиксировано в крышу здания магазина, повреждены металлическая кровля здания и мебель.

"Пострадало 5 человек, из них один ребенок. С осколочными ранениями они госпитализированы в больницу. Пожара не было. Спасатели разрезали поврежденные конструкции металлической кровли", – говорится в сообщении. Также психологи ГСЧС оказывали помощь людям.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 августа россияне атаковали "Шахедами" поселок Золочев, что на Харьковщине. В населенный пункт прилетели как минимум три вражеских дрона-камикадзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!