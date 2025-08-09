На Харьковщине три дрона попали в больницу: здание полностью разрушено. Фото

В ночь на 9 августа россияне атаковали "Шахедами" поселок Золочев, что на Харьковщине. В населенный пункт прилетели по меньшей мере три вражеских дрона-камикадзе.

Они попали в здание инфекционного отделения Золочевской больницы. Об этом сообщил руководитель Золочевской поселковой громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільному".

Что известно

Дроновой удар по Золочеву захватчики нанесли около 1 часа ночи. Сразу три беспилотника типа "Герань-2" прилетели на территорию Золочевской больницы.

В результате прямых попаданий в крышу загорелось одноэтажное здание инфекционного отделения Золочевской больницы.

К счастью, сейчас здание не эксплуатируется, поэтому обошлось без пострадавших.

Сооружение было полностью уничтожено.

В местных пабликах тем временем опубликовали видео, снятое вскоре после вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 августа захватчики атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе. После удара легковушка вспыхнула. Два человека, находившиеся внутри, погибли на месте.

Несколько позже стало известно, что в пригороде Херсона российские оккупанты ударили дроном по маршрутке. По состоянию на 10:20 было известно, что два человека погибли на месте, еще по меньшей мере 16 пострадали. Часть раненых – в тяжелом состоянии.

