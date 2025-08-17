Россия ударила по селу в Запорожье: погиб 15-летний парень, его брат, сестра и родители получили ранения

В воскресенье, 17 августа, Россия ударила по селу Новояковлевка (Запорожская область). Погиб 15-летний парень, его брат, сестра и родители получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Дом семьи разрушен. Пострадали также и соседние здания.

"Один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения. Враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами. В результате обстрела погиб 15-летний парень", – сообщил чиновник.

Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний папа и 36-летняя мать – ранены.

Также пострадали и двое мужчин – 41 и 51 лет. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним также, что днем 17 августа россияне снова атаковали Харьковскую область. Под ударом оказался пригород облцентра – Малоданиловская громада. Повреждены многоквартирные дома, одна из бомб прилетела по кладбищу, есть пострадавшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала магазин в Харькове. Тогда пострадали пятеро гражданских, их госпитализировали.

А в области в тот же день сразу три вражеских дрона попали в больницу, в результате удара здание было полностью разрушено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!