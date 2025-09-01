Россия атаковала Днепропетровскую область: уничтожены дома, трое погибших, есть раненые. Фото

Страна-террорист продолжает атаковать мирные населенные пункты и убивать гражданских. В понедельник, 1 сентября, агрессор в очередной раз цинично обстрелял Днепропетровскую область.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, с утра под ударом были три громады – Покровская, Маломихайловская и Славянская. С начала суток во время атак на область погибли три человека, есть раненые. Уничтожены дома.

"Кроме беспилотника агрессор ночью направил на Покровскую громаду КАБ. Погиб человек. Разрушен частный дом, уничтожено авто, еще 4 легковушки – побиты", – рассказал Лысак.

Враг также не прекращает террор Синельниковщины. Там погибли два человека, еще двое – пострадали. Частично разрушен частный дом, 2 – повреждены. Уничтожены и повреждены хозяйственные постройки, побит трактор.

"На Никопольщине российская армия атаковала райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую общины. Применял FPV-дроны и артиллерию", – также сообщил чиновник.

По его словам, там ранены двое мужчин. Повреждены инфраструктура, 9 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач. По Зеленодольской общине Криворожского района противник попал БПЛА. Возник пожар.

Ранее сообщалось, что оккупанты в августе увеличили количество ударов КАБами по Украине. За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц).

Напомним, что в августе 2025 года силы противовоздушной обороны Украины продолжили активно защищать небо страны и нанесли ощутимые потери врагу. В течение месяца было уничтожено всего 6346 воздушных целей.

30 августа министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Минэнерго и энергетические предприятия готовятся к возможным атакам РФ на гражданскую инфраструктуру. По ее словам, на большинстве объектов бетонные сооружения защищают важнейшее оборудование.

