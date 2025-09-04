Россия атаковала критическую инфраструктуру Сумщины: исчез свет, есть раненый

В четверг, 4 сентября, российские захватчики снова атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. В результате удара были попадания по объектам критической и промышленной инфраструктуры, гражданский человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров. Также рассказал о последствиях атаки и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

По словам Григорова, украинские защитники сбили часть вражеских дронов, однако некоторые все же достигли целей и нанесли ущерб громаде.

Последствия атаки

Под дроновым обстрелом оказалась критическая и промышленная инфраструктура города Сумы, есть попадания в энергетические объекты. В результате атаки вспыхнули пожары, есть перебои со светом.

Больше всего пострадала энергосистема областного центра и часть Сумского района, где тысячи абонентов остались без электроэнергии.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Также есть пострадавшие в результате российской атаки. Так, во время сбивания одного из вражеских дронов обломками был ранен гражданский мужчина.

Пострадавшего оперативно госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Сумское облэнерго сообщило, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее возобновить стабильную работу энергосистемы. В ведомстве уверяют, что отключения временные, однако жителей призвали с пониманием относиться к ситуации и экономно использовать электроэнергию.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 4 сентября, российские террористы также атаковали Чернигов. В городе прогремели взрывы, вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Целью агрессора стала гуманитарная миссия, которая проводила работы по разминированию. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

