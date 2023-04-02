На Сумщине оккупанты убили двух мирных жителей: под обстрел попал молоковоз. Фото

Оккупационные войска РФ утром 2 апреля вновь ударили по Сумской области из минометов. Под вражеский огонь попал молоковоз – жертвами обстрела стали двое мирных жителей.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Как отмечается, трагедия произошла около пяти часов утра в Новослободской громаде (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вследствие обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор – простые гражданские украинцы, выполнявшие свою работу.

Руководитель Сумской ОВА Тарас Савченко призвал жителей региона быть особенно осторожными и в случае опасности находиться в укрытии.

"Пограничники нашей области сегодня – это зона повышенной опасности. Ведь враг цинично бьет по мирному населению. Прошу во время обстрелов находиться в укрытиях! Это спасет ваши жизнь и жизнь ваших родных!" – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток оккупанты обстреляли на Сумщине населенные пункты Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариково, Стукаловка, Белополье и Сосновка.

– 28 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумщину и вручил Ахтырке отличие города-героя. По его словам, защитники этого города стояли насмерть не только за свои дома, а за всю Украину.