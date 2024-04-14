На Сумщине семья разыскала пса, чудом выжившего во время сокрушительного обстрела армией РФ: невероятная история. Видео

Сеть растрогала история пса Рекса, чудом выжившего во время сокрушительного обстрела армией РФ в Сумской области. Пса спасли и отвезли в Харьков и недавно Рекса разыскала его семья.

Вражеский "Шахед" разрушил его дом в Великой Писаревке. Его раненого хозяина эвакуировала дочь, а когда женщина вернулась за Рексом, его уже эвакуировали в Харьков. Видео с Рексом опубликовала организация animal.rescue.kharkiv, занимающаяся спасением животных.

Собака чудом выжил при обстреле "Шахедами" поселка Луговка возле Великой Писаревки. Один из вражеских "Шахедов" попал прямо в его дом и разрушил жилье. Хозяин Рекса, пожилой мужчина, получил ранение. Из-за интенсивных обстрелов Луговки дочке хозяина, Виктории, пришлось самостоятельно эвакуировать отца навстречу машине скорой помощи.

Когда Виктория на следующий день вернулась за Рексом, собаки уже не было. Именно в этот день Рекса эвакуировали из разрушенного дома и вывезли в Харьков.

Виктория около недели искала собаку через объявления в соцсетях.

"Это был настоящий праздник, когда мы его нашли. Он рос вместе с моими детьми, это член семьи, и мы не могли поступить иначе, как забрать его обратно", – рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в Сумах во время ликвидации пожара спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и спасли 5 щенков. К счастью, малыши не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, служебная собака Тара породы кане корсо помогала спасателям разыскивать людей под завалами девятиэтажки в Одессе, куда влетел "Шахед". В частности, она помогла найти тело погибшего трехлетнего ребенка среди развалин.

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