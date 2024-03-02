В сети показали собаку Тару, которая ищет людей под завалами после удара РФ в Одессе. Фото

Служебная собака Тара породы кане корсо помогает спасателям искать людей под завалами девятиэтажки в Одессе, куда ночью влетел "Шахед". В частности, она помогла найти тело погибшего трехлетнего ребенка среди руин.

Об этом рассказала одесситка Елена Балаба. В Facebook она опубликовала фото собаки на месте жестокого российского удара.

По словам жительницы Одессы, хозяин животного участвует в поисках на развалинах разрушенного дома.

"Это служебная собака Тара. Кане корсо, которая спасает людей. Ее хозяин Олесь Червоный помогает спасателям сейчас на обломках того дома в Одессе, который ночью разбил российский "Шахед". Сегодня Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями нашла тело погибшего ребенка на тех развалах. Легла и плакала. Пусть все зло вернется оккупантам", – рассказала Елена Балаба.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России ночью атаковали Одессу "Шахедами", взрывы прогремели около часа ночи. По состоянию на 14:50 известно о пяти погибших, среди которых трехлетний ребенок. Восемь человек ранены, в том числе трехлетний ребенок и беременная женщина.

Из-под завалов вытащили живого мужчину. Предварительно, в момент прилета он находился в подвале.

Вечером "Шахеды" также атаковали Харьковщину: ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, где погиб мужчина.

В общей сложности враг запустил 17 БПЛА, 14 из них удалось сбить силам ПВО.

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