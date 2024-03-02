Был в подвале во время попадания: в Одессе из-под завалов достали живого мужчину

В Одессе из-под завалов многоэтажного дома, пострадавшего вследствие налета "Шахедов" в ночь на 2 марта, спасатели достали живого мужчину. Предварительно, в момент прилета он находился в подвале.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер по состоянию на 8:30. Он информировал, что поиски и разборы завалов продолжаются.

"Только что спасателям из-под завалов удалось достать мужчину. К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале", – написал глава области в своем Telegram-канале.

Он добавил, что спасенный мужчина в сознании, его осматривают медики.

В свою очередь в Одесской областной прокуратуре сообщили, что без вести пропавшими считаются шесть жителей дома. От обстрела пострадали восемь человек, двое погибли.

Беспилотник попал в 9-этажный дом в спальном районе города. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия РФ ночью атаковала Одессу "Шахедами", взрывы прогремели около часа ночи. По состоянию на семь утра было известно о двух погибших, которых нашли под завалами. Кроме того, пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок и беременная женщина. Еще семь человек на тот час не выходили на связь.

– "Шахеды" также атаковали Харьковщину. Дроны-камикадзе ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб мужчина.

– Всего оккупанты запустили 17 БПЛА, 14 из них удалось сбить силам ПВО, также враг применил ракеты.

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