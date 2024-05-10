На Сумщине в результате вражеских обстрелов погибла женщина, ее внучка ранена. Фото

Войска России утром 10 мая ударили из артиллерии по Сумщине, под огонь попала Эсманская громада Шосткинского района. Вследствие обстрела погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения.

О последствиях российской атаки сообщили в Сумской областной военной администрации и Офисе генерального прокурора. Оккупанты наносили удары из ствольной артиллерии с 07:10 утра в течение часа, целью была гражданская инфраструктура.

Вследствие обстрела была ранена несовершеннолетняя девушка и убита ее бабушка.

Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в ОВА.

В обладминистрации выразили соболезнования близким погибшей и призвали эвакуироваться из приграничных населенных пунктов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что войска РФ на протяжении последних суток усилили обстрелы на севере области. Кроме того, фиксировались также попытки вражеских ДРГ прорвать границу.

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