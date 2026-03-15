На Сумщине вражеский КАБ попал в отделение связи: пострадали две женщины

В Березовской громаде Сумской области за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России осуществили авиаудар. Одна из управляемых авиабомб попала в отделение связи.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. В результате авиаудара пострадали две женщины 55 и 66-лет.

Что известно

Как подчеркивают правоохранители, за прошедшие сутки российская армия нанесла удары по 35 населенным пунктам области.

Так, например, в Шосткинской громаде ранения получил 64-летний мужчина. В результате атаки, повреждены три дома, помещение завода, автомобили.

В то же время в Великописаревской общине была ранена 85-летняя женщина.

По каждому факту следователи полиции начали уголовные производства по ст. 438 УК "Военные преступления".

Напомним, ранее в субботу, 14 марта, в Сумской области российский БпЛА ударил по пригородному поезду сообщением "Смородино – Ворожба". Жертв и пострадавших нет, после атаки "Укрзализныця" была вынуждена отменить некоторые рейсы и ограничить маршруты поездов.

Как сообщал OBOZ.UA, перед этим россияне атаковали беспилотником жилой дом в Конотопском районе. В результате удара два человека получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!