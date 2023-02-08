На Сумщине вражеский снаряд убил пожилую женщину, под огнем оккупантов оказались семь общин

Во вторник, 7 февраля, российские оккупационные войска снова атаковали Сумщину. Под вражеским огнем оказались семь общин области, в селе Павловка Белопольской общины из-за обстрела погибла женщина 1946 года рождения.

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Артиллерийский снаряд армии РФ попал прямо в ее здание. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Facebook.

На Сумщине за сутки зафиксировано 125 прилетов вражеских боеприпасов. Также враг сбросил с БПЛА три взрывных устройства и обстрелял из пулемета приграничные территории области.

"Всего в течение дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середина-Будской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Глуховской общин", – сказано в сообщении.

В ОВА рассказали о ситуации в каждой из общин:

– Краснопольская община: враг произвел минометный обстрел – зафиксировано 20 прилетов.

– Белопольская община: войска РФ обстреляли из минометов село Павловка и сбросили с БПЛА два боеприпаса типа ВОГ на территорию общины. Еще один минометный обстрел произошел в другом селе общины – там было 11 прилетов.

– Середина-Будская община: на город Середина-Буда оккупанты сбросили с БПЛА взрывное устройство типа ВОГ-25П, боеприпас не разорвался.

– Зноб-Новгородская община: территорию обстреляли из гранатомета (вероятно, это был АГС) – зафиксирован 21 прилет.

– Юнаковская община: враг бил из минометов по территории общины – в общей сложности было 26 прилетов.

– Шалыгинская община: военные РФ сбросили семь мин, а затем также произвели обстрел из стрелкового вооружения, выпустив очередь из крупнокалиберного пулемета.

– Глуховская община: враг произвел минометный обстрел – на территорию общины найдено 17 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 28 января нанесли авиаудар по Середине-Буде на Сумщине. В результате этого разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 жилых домов.

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