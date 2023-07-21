На Сумщину и Черниговщину пытались прорваться российские ДРГ: Россия ищет слабые места в обороне Украины

Российские оккупанты и далее пытаются найти слабые места в украинской обороне, особенно на Черниговском и Сумском направлениях. Там пограничники зафиксировали случаи проникновения диверсионно-разведывательных групп, однако все их попытки были неуспешны.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Так, с целью проверки готовности сил и средств для адекватного реагирования на попытки врага, в частности частной военной компании "Вагнер", проникнуть на украинскую территорию с беларуского направления, он провел рабочую поездку в приграничье Черниговской области.

Командующий сообщил, что Вооруженные силы Украины тесно сотрудничают с главами военных администраций и принимают все необходимые меры по укреплению оборонных возможностей. В частности, сосредотачивают усилия на увеличении количества невзрывных инженерных ограждений и установлении дополнительных камер наблюдения.

"Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не достигнет. Если же уровень угрозы будет расти, Генеральным штабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможными попытки врага ворваться в Украину", – заверил Наев.

Ранее Наев заявил, что северные рубежи Украины полностью под контролем ВСУ. Командующий Объединенными силами ВС Украины рассказал, что украинская разведка располагает всей информацией о шагах армии Беларуси. В то же время украинские защитники всегда готовы начать оборону и сдерживать противника.