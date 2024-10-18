На связи до уничтожения цели: Юрий Голик рассказал, почему невозможно подавить сигнал камикадзе STING Prymara

Украинский дрон-камикадзе STING Prymara работает на доставку взрывных грузов. Его "посылки" весом 3 кг несут угрозу вражеской технике и позициям на расстоянии до 12 км. При его создании производители сделали так, чтобы ничто не могло помешать выполнению миссий. Предприниматель и волонтер Юрий Голик, вместе с партнерами собравший команду инженеров, рассказал об этом более подробно.

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Разработчики, прежде всего, сделали все возможное, чтобы оператор не терял контроля над дроном в условиях применения врагом средств радиоэлектронной борьбы. Связь управления употребляет необычные частоты. В случае вмешательства глушилок в связь управления тот автоматически переключается на рандомную частоту. Если же враг попытается ослепить оператора, тот может просто переключить видеосвязь на другой канал.

Разработчики позаботились не только о защите связи, но и о его усилении. Для этого разработали своего рода спутника камикадзе – дрон-ретранслятор STING Spider. Аккомпанируя Призраку во время боевого вылета, он способен делать сигнал управления и передачи видео более крепким. Недавно Юрий Голик рассказывал, что его команда работает над занесением ретранслятора в номенклатуру НАТО.

"Камикадзе должны долетать до цели. Это "цель существования" этого типа дрона. Поэтому мы предусмотрели несколько вариантов, гарантирующих выполнение боевой задачи. Прежде всего, дроны – оружие, на которое полагаются защитники. И мы делаем все, чтобы оно было безотказным", - отметил предприниматель.