На Таврическом направлении продолжается вывод бригад на ротацию и восстановление, – Лиховой

Подразделения Вооруженных Сил Украины, которые долгое время участвовали в самых сложных операциях на Таврическом направлении на фронте, начали выводить на ротацию и восстановление. Вывод происходит настолько, насколько позволяет ситуация на передовой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отдела по связям с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой в понедельник, 11 марта. Речь идет о бригадах, которые долгое время были на первой линии и участвовали в наступательных операциях в прошлом году и недавних оборонительных операциях.

"Выведение бригад на ротацию и восстановление продолжается. Оно происходит настолько, насколько позволяет оперативная ситуация. Но она иногда позволяет. И это положительный момент", – сказал Лиховой.

При этом военный отметил, что на операционную зону ОСГВ "Таврия" приходится около двух третей вражеских атак.

Добавим, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсона до Авдеевки (Донецкая область).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лиховой отметил, что у оккуавнтов на Ореховском направлении появилась новая цель – Времевское выступление. Эту территорию на границе Донецкой и Запорожской областей враг начал активно штурмовать в последние дни.

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