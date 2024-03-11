В Запорожье армия РФ пытается штурмовать Времевское выступление – ОСУВ 'Таврия'

У окупантов на Ореховском направлении появилась новая цель – Времевское выступление. Эту территорию на границе Донецкой и Запорожской областей враг начал активно штурмовать в последние дни.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона "Единые новости". Он уточнил, что штурмы проходят в пешем порядке.

По словам спикера, враг пытается наступать в районе сел Урожайное и Старомайорское.

"Могу выделить события на Ореховском направлении. В его географии появилась новая точка попыток вражеского наступления – это так называемое Времевское выступление, где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи и сегодняшнего утра", – сказал он.

Дмитрий Лыховий связал эти вражеские атаки с приближающимися перевыборами Путина в РФ. Именно к этой дате оккупантам нужно показать какие-то результаты на фронте, и им принципиально вернуть те территории, которые были деоккупированы во время контрнаступления ВСУ в прошлом году.

"Вероятно, перед ними стоит политическая задача до каких-то сроков захватить территории, которые были деоккупированы украинскими войсками в прошлом году. В принципе уже есть определенные данные, что россияне хотели реализовать этот свой план до так называемых президентских выборов", – сказал Лыховий.

Спикер также сообщил, что оккупанты продолжают давить в районе Роботино, но интенсивность штурмов там уменьшилась.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки 10 марта на фронте произошло 64 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжаются в Новопавловском и Авдеевском направлениях.

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