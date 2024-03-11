ВСУ отразили штурмы врага на ряде направлений, поражен склад БК оккупантов и две станции РЭБ – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 10 марта произошло 64 боевых столкновения.

Самые интенсивные бои продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 марта.

В течение суток путинские воска нанесли 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершили 96 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретино, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ночью российские террористы в очередной раз ударили по Украине, применив 25 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним, оккупационные войска России ночью 11 марта ударными беспилотниками типа Shahed атаковали Одесскую область. Произошло попадание в инфраструктурный объект, где вспыхнул пожар – люди не пострадали.

Также 11 марта путинские террористы ударили беспилотниками по Харькову. В результате вражеской атаки есть прилет по гражданской инфраструктуре в Слободском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, за десять дней марта 2024 года российские террористические войска применили против Украины 175 ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 151 БПЛА окупантов.

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