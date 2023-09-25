На Таврическом направлении враг продолжает окапываться и минировать территорию, – Штупун

На Мелитопольском направлении вражеские силы продолжают укреплять свои позиции, создавая оборонительные рубежи и устанавливая минные поля. Вооруженные силы Украины продолжают успешно отражать атаки противника в районах Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские защитники выполнили 821 огневую задачу.

"На Мелитопольском направлении враг продолжает окапываться, укрепляет свои объекты в инженерном плане. Фиксируются также минировки. Они пытаются вернуть утраченные позиции, то есть на определенных направлениях бросает вперед пехоту, прощупывает "нашу оборону", – сказал Штупун.

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника в районе Авдеевки. В отношении Марьинки, за последние сутки противник 14 раз попытался безуспешно атаковать наши позиции. Кроме того, уже в течение текущих суток зафиксировано несколько новых атак со стороны врага.

Видео дня

"Оккупанты понесут потери и "отрываются" на мирном населении – бьют артиллерией, "Градами" прямо по Авдеевке", – проинформировал представитель Сил обороны Таврического направления.

Штупун добавил, что на Шахтерском направлении украинские защитники продолжают устойчиво удерживать свои позиции, нанося врагу ущерб и, при каждой возможности, предпринимая усилия по улучшению своего тактического положения.

Он также отметил, что на Мелитопольском направлении идет наша наступательная операция.

"Мы успешно отбиваем атаки противника в районе Роботиного, продолжаем там закрепляться на занятых ранее рубежах. Похожая ситуация у Вербового. И там, и там по врагу бьет наша артиллерия", – сказал Штупун.

По его информации, за последние сутки на Таврическом направлении украинские защитники успешно выполнели 821 огневую миссию. В результате проведенных операций противник понес общие потери в численности 176 человек и было уничтожено 38 единиц военной техники, включая 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и 2 реактивных системы залпового огня.

Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 4 склада с боеприпасами и 2 других важных объекта врага, которые занимаются управлением на определенных уровнях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. На Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов защитники из группы аэроразведки SOLOVEY "разобрали" вражескую укрепленную позицию вместе с российской пехотой.