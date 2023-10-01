На Таврическом направлении ВСУ обезвредили 248 оккупантов и 20 единиц вражеской техники, – генерал Тарнавский

На Таврическом направлении ВСУ обезвредили 248 окупантов и 20 единиц вражеской техники. Там были уничтожены 84 захватчика.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается боевая работа Сил обороны. Всего, за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал наши позиции и совершил 717 обстрелов, нанес 23 авиаудара", – сказал Тарнавский.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления, как он отметил, в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 248 человек (безвозвратные – 84, ранены – 163, плен – 1). Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 3 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 единицы автомобильной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов врага. Слава Украине!" – проинформировал Тарнавский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсонской области до Авдеевки Донецкой области, сюда также входит Запорожская область.

По словам Тарнавского, там ранее подразделения оккупантов 22 раза атаковали украинские позиции, совершили 683 обстрела и 16 авиаударов.

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