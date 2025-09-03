На Тендровскую косу не доехали: ВМС уничтожили катер Черноморского флота РФ вместе с оккупантами. Видео

Силы обороны Украины поразили катер российских оккупантов на побережье Черного моря. Кроме техники, уничтожены (и ранены) захватчики из состава воздушно-десантных войск противника.

Операцию провели Военно-морские силы ВС Украины. Утром в среду, 3 сентября, пресс-служба показала соответствующее видео, снятое беспилотником на месте событий.

Потери агрессора:

– скоростной катер российского Черноморского флота;

– семеро оккупантов "двухсотые";

– четверо оккупантов "трехсотые".

"ВМС уничтожили очередной скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. Семь оккупантов уничтожены, четыре – ранены. Приближаем Победу!" – проинформировали украинские защитники.

На видеоролике видно, что в катер произошло прямое попадание. Также воины ВМС ВСУ били по живой силе противника на берегу. Вероятно, удары осуществлялись с помощью БПЛА (тип оружия пресс-служба не уточнила).

Как ранее писал OBOZ.UA, 20 августа бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили катер россиян в районе временно оккупированного Железного Порта, что на Херсонщине. Весь экипаж судна перешел в категорию "двухсотых".

