На Тернопольщине переселенец отказался от мобилизации, потому что его отец живет в оккупации: как наказали мужчину

В Тернопольской области мужчина, который является внутренне перемещенным лицом, отказался мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Такое решение переселенец из Запорожской области объяснил тем, что его отец находится на оккупированной территории.

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Мужчину признали годным к службе в армии в мае 2023 года по результату военно-врачебной комиссии, после чего он получил повестку. Об этом стало известно из приговора Теребовлянского районного суда Тернопольской области, передает "ТСН".

Однако позже украинец не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в определенную дату – 6 июня, за что попал под суд.

Во время рассмотрения дела гражданин подтвердил, что он был пригоден к службе в ВСУ и получил повестку. Неявку в ТЦК он объяснил тем, что беспокоился о безопасности своего отца, который "остался проживать на оккупированной территории в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Такие соображения суд не счел достойным поводом для уклонения от мобилизации, поэтому переселенца признали виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) и приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни мужчина в суде заявил, что уклонился от мобилизации, потому что у него "не было денег на проезд в военкомат". Ему был присужден испытательный срок.

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