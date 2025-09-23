УкраїнськаУКР
На территории России снова раздаются взрывы: под прицелом украинских дронов Белгородщина, Курщина и Таганрог. Фото и видео

Михаил Левакин
На территории страны-агрессора России в ночь на 24 сентября массово жалуются на новые атаки украинских дронов. В частности, сообщается об ударах по Белгородской, Курской и Таганрогу. Местные власти первой даже заявили о разрушениях.

В частности, губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на коммерческом предприятии (вероятно, заводе "Фрез"). Губернатор Курщины также сообщил о масштабном пожаре.

Атака по Белгородской области

Глава Белгородской области утверждает, что в результате украинской атаки якобы пострадали 5 человек. По его словам, удар пришелся по неназванному коммерческому предприятию, вспыхнуло одно здание.

В свою очередь местные жители говорят, что удар получил завод "Белгородский завод фрез и специнструмента" в районе Валуек.

Атака по Курской области

Кроме того, под удары Вооруженных сил Украины попал город Льгов в Курской области. По информации губернатора Александра Хинштейна, в результате ударов повреждена часть объектов инфраструктуры и энергетики, есть "пожар на месте прилета".

Жители уточняют, что ударами украинских БПЛА уничтожена электроподстанция. Также они исправляют Хинштейна – речь идет не об одном маленьком пожаре, а о масштабных пожарах.

И это можно увидеть на соответствующих фотографиях.

Из-за этого удара все жители Льгова и Льговского района остались без электроснабжения.

Удар по Таганрогу

Кроме того, сообщают и об ударе по Таганрогу.

Местные паблики сообщают о взрывах и выкладывают видео якобы с момента отражения атаки. Ее последствия пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, приостановил работу Астраханский газоперерабатывающий завод, который контролируется энергетическим гигантом "Газпром". На предприятии вспыхнул пожар после атаки украинских БПЛА 22 сентября, которая "нанесла значительные повреждения".

Также в ночь на 23 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли удары по важным объектам российских оккупантов, значительно усложнив их поставки топлива и боеприпасов. Под огнем оказались ключевые линейно-производственные диспетчерские станции и военная инфраструктура.

