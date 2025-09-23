Под ударом были диспетчерские станции и самолеты: в Генштабе заявили о поражении важных объектов врага

В ночь на 23 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли удары по важным объектам российских оккупантов, значительно усложнив их поставки горючего и боеприпасов. Под огнем оказались ключевые линейно-производственные диспетчерские станции и военная инфраструктура.

Эти удары стали частью мероприятий для снижения наступательного потенциала российских захватчиков. Генеральный штаб ВСУ сообщает о подтвержденных результатах.

Что известно

Так, подразделения ракетных войск, артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ. Станция является частью магистрального нефтепровода "8-Н – Стальной конь" и важна для обеспечения нефтепродуктами российской армии. Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим воспламенением.

Также повторно была поражена ЛПДС "Самара" в Самарской области РФ, где смешивают высоко- и низкосернистую нефть для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.

Кроме того, под огнем оказались два самолета и подразделения Главного управления разведки Минобороны РФ на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории Крыма.

Полные результаты и степень поражения уточняются.

Силы обороны продолжают наносить удары для снижения наступательного потенциала российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало

Стоит отметить, что с вечера 22 сентября на территории РФ началась атака украинскими дронами, которые долетели до Москвы и Подмосковья. Кроме столицы, БПЛА наведались еще в ряд российских регионов, в результате чего было слышно серию взрывов и закрывались немало аэропортов. Беспилотники фиксировали в Рязани, Саратове, Энгельсе и Казани.

Вечером 22 сентября в Москве и Подмосковье работала российская ПВО, пытаясь уничтожить украинские БПЛА, долетевшие туда. Все аэропорты Московской области прекратили работу из-за режима "Ковер". Сообщения о взрывах поступали из районов: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 сентября украинские дроны совершили атаку на Краснодарский край России. Поражена тяговая подстанция "Каневская" в станице Стародеревянковской.

