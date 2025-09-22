Было пять попаданий: дроны поразили тяговую подстанцию в Краснодарском крае России. Фото и видео

В ночь на 22 сентября украинские дроны совершили атаку на Краснодарский край (Россия). В результате операции была поражена тяговая подстанция "Каневская", в станице Стародеревянковской.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там также обнародовали видео на котором видно большой пожар.

Что известно

"Сегодня Силы обороны Украины ударными БПЛА поразили тяговую подстанцию "Каневская" в станице Стародеревянковской, Краснодарского края", – говорится в сообщении.

Зафиксировано по меньшей мере пять попаданий по объекту.

По сообщению росСМИ, которые ссылались на оперштаб РФ, из-за падения обломков БПЛА возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Подстанция является важным элементом для функционирования контактной сети электровозов и других тяговых систем, а также способна поставлять электроэнергию промышленным предприятиям и жилым потребителям в регионе.

Напомним, в ночь на субботу, 20 сентября, дроны атаковали Саратов. Целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ранее известный как завод "Крекинг". На НПЗ, входящем в структуру нефтяной компании "Роснефть", в результате попаданий вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября Силы специальных операций ВС Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Объект является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. По предварительной информации, его работа приостановлена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!