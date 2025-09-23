Была серия взрывов, закрывали аэропорты: новые подробности атаки дронов на ряд регионов России. Фото и видео

Вечером 22 сентября на территории РФ началась атака украинскими дронами, которые долетели до Москвы и Подмосковья. Кроме столицы, БПЛА наведались еще в ряд российских регионов, в результате чего были слышны взрывы и закрывались немало аэропортов.

Беспилотники фиксировали в Рязани, Саратове, Энгельсе и Казани. Об этом сообщили руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и российские Telegram-каналы.

Что известно

По словам Андрющенко атака БПЛА продолжается и до сих пор. В РФ заявили о сбитии якобы 26 беспилотников в столице и ее окрестностях. ПВО работает и в районе Подольска, а обломки сбитых дронов рассыпаются прямо на улицах Москвы.

"Аэропорты Шереметьево и Внуково временно приостановили работу – действует план "Ковер", – написал он.

Дроны наделали шума и в других регионах РФ. В частности, в Рязани с 3:45 до 5:15 фиксировалась активная работа ПВО над городом.

Саратов и Энгельс под атакой с 2 часов ночи, она продолжается до сих пор. Сообщают о ряде взрывов в городе. Последствия требуют уточнения.

"Также, закрывали аэропорт Самары, тревога звучала в Казани. То впереди интересный факт-чекинг от Сил обороны. Как закончится атака на Москву", – говорится в сообщении Андрющенко.

Тем временем в российских пабликах распространяется видео с моментом падения беспилотника ВСУ в Реутово (Московская область). В результате громкого взрыва там повреждены 4 авто.

По сообщению Росавиации, в аэропортах Казани, Геленджика и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

А пассажиры рейса Дубай—Москва были вынуждены провести ночь на матрасах в терминале аэропорта Нижнего Новгорода из-за атаки дронов на российскую столицу.

Самолет SU-531, который должен был приземлиться в Москве в 21:56, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Пассажиры сначала почти три часа ждали в салоне, после чего их перевели в аэропорт. Там выдали матрасы и сообщили, что вылет отложен до двух часов дня 23 сентября.

"Насчет двух часов дня ориентировочно. Сотрудники аэропорта называют разное время", – отметили очевидцы.

Что предшествовало

Вечером 22 сентября в Москве и Подмосковье работала российская ПВО, пытаясь уничтожить долетевшие туда украинские БПЛА. Все аэропорты Московской области прекратили работу из-за режима "Ковер". Сообщения о взрывах поступали из районов: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 сентября украинские дроны совершили атаку на Краснодарский край России. Поражена тяговая подстанция "Каневская" в станице Стародеревянковской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!