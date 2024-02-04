'На ваших плечах – решающая миссия': Зеленский на Запорожье вручил награды защитникам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды воинам, противостоящим российским оккупантам на Запорожье. Награждение состоялось на передовых позициях 65 ОМБр в районе населенного пункта Роботино.

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Глава государства обратился к защитникам, отметив, что на украинских воинах сегодня лежит решающая миссия: отбросить врага и одержать Победу. Подробности сообщает сайт главы государства.

"Имею большую честь быть сегодня здесь. Поддержать вас и вручить награды. На ваших плечах такая сложная, решающая миссия – отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Желаю сделать все, чтобы эта победа наступила быстрее. Чтобы вас поддерживали родные, близкие и все граждане Украины. Все адекватные люди в мире понимают, что у вас самая сложная работа, и все украинцы вами гордятся", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к воинам.

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