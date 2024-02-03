'Мишенью является не только наше государство': Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к свободному миру с призывом сохранять максимальную консолидацию и делать все для нанесения поражения России. По словам главы государства, мишенью страны-агрессора является не только Украина и ее независимость.

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время вечернего видеообращения 3 февраля, обнародованного в официальном Telegram-канале президента.

"Помним: война начата Россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому, безусловно, важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражение России. Другого Москва не понимает", – сказал он.

Зеленский добавил, что Киев продолжает работу с партнерами, в том числе и по новым санкциям против РФ, блокированию российских схем обхода санкций и "максимально активно" – по конфискации российских активов, которые были рассредоточены в разных юрисдикциях.

Глава государства поблагодарил за сотрудничество "всех партнеров Украины, которые поддерживали и продолжают поддерживать наше государство", а также рассказал, что страна получила усиление ПВО.

"Продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новых оборонных пакетов, новых решений безопасности. На этой неделе мы имеем новые решения о поддержке нашего государства от Германии, от Нидерландов. Люксембург присоединился к нашей авиационной коалиции. Литва – новый пакет. С министром иностранных дел Канады обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Выполняются оборонные контракты, которые для нас критически важны. Есть усиление ПВО", – сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что сейчас продолжаются восстановительные работы там, где из-за российских ударов были отключения света.

"Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, – энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили председателя Укрэнерго в регион, все необходимые специалисты и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех привлеченных работников", – сказал глава государства.

Сегодняшний день Зеленский назвал "еще одним днем нашей благодарности, нашего уважения ко всем, кто помогает государству выстоять, сражается ради Украины, побеждает". Он рассказал, что 3 февраля отметил воинов ГУР государственными наградами, "именно тех ребят, которые обеспечили очередной успех для Украины – затопление российского военного корабля в озере Донузлав в Крыму".

"Эффектный поступок. Но и эффективный, и чрезвычайно полезный: чем меньше в Черном море российского флота, тем больше безопасности и в регионе, и в целом в мире", – прокомментировал президент.

Также он рассказал, что сегодня продолжил новую традицию почтения всех Героев Украины – вручил сертификаты на квартиры воинам, отмеченным орденом "Золотая Звезда", и родным Героев:

"Еще 30 семей. Воинов, которые боролись против оккупантов и после 14-го года, и в этой войне. Каждая история каждого Героя заслуживает того, чтобы украинцы всегда помнили и чтили храбрость наших воинов".

По словам президента, "быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – это значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя".

"Я благодарю всех, кто это осознает. Слава каждому украинскому воину! Слава всем, кто работает, чтобы Украина могла защищаться! Слава Украине!" – сказал Зеленский в своем обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 2 февраля президент сообщил о прибытии в Украину еще двух систем ПВО. Эти комплексы – "новость, которую все давно ждали" и способны сбивать все типы ракет, запускаемых Россией, рассказал Зеленский.

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