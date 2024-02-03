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"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Анна Паскевич
War
4 минуты
48,0 т.
'Мишенью является не только наше государство': Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к свободному миру с призывом сохранять максимальную консолидацию и делать все для нанесения поражения России. По словам главы государства, мишенью страны-агрессора является не только Украина и ее независимость.

Видео дня

Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время вечернего видеообращения 3 февраля, обнародованного в официальном Telegram-канале президента.

"Помним: война начата Россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому, безусловно, важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражение России. Другого Москва не понимает", – сказал он.

Зеленский добавил, что Киев продолжает работу с партнерами, в том числе и по новым санкциям против РФ, блокированию российских схем обхода санкций и "максимально активно" – по конфискации российских активов, которые были рассредоточены в разных юрисдикциях.

"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Глава государства поблагодарил за сотрудничество "всех партнеров Украины, которые поддерживали и продолжают поддерживать наше государство", а также рассказал, что страна получила усиление ПВО.

"Продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новых оборонных пакетов, новых решений безопасности. На этой неделе мы имеем новые решения о поддержке нашего государства от Германии, от Нидерландов. Люксембург присоединился к нашей авиационной коалиции. Литва – новый пакет. С министром иностранных дел Канады обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Выполняются оборонные контракты, которые для нас критически важны. Есть усиление ПВО", – сказал Зеленский.

"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Кроме того, он сообщил, что сейчас продолжаются восстановительные работы там, где из-за российских ударов были отключения света.

"Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, – энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили председателя Укрэнерго в регион, все необходимые специалисты и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех привлеченных работников", – сказал глава государства.

"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Сегодняшний день Зеленский назвал "еще одним днем нашей благодарности, нашего уважения ко всем, кто помогает государству выстоять, сражается ради Украины, побеждает". Он рассказал, что 3 февраля отметил воинов ГУР государственными наградами, "именно тех ребят, которые обеспечили очередной успех для Украины – затопление российского военного корабля в озере Донузлав в Крыму".

"Эффектный поступок. Но и эффективный, и чрезвычайно полезный: чем меньше в Черном море российского флота, тем больше безопасности и в регионе, и в целом в мире", – прокомментировал президент.

"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Также он рассказал, что сегодня продолжил новую традицию почтения всех Героев Украины – вручил сертификаты на квартиры воинам, отмеченным орденом "Золотая Звезда", и родным Героев:

"Еще 30 семей. Воинов, которые боролись против оккупантов и после 14-го года, и в этой войне. Каждая история каждого Героя заслуживает того, чтобы украинцы всегда помнили и чтили храбрость наших воинов".

"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

По словам президента, "быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – это значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя".

"Я благодарю всех, кто это осознает. Слава каждому украинскому воину! Слава всем, кто работает, чтобы Украина могла защищаться! Слава Украине!" – сказал Зеленский в своем обращении.

"Мишенью является не только наше государство": Зеленский призвал свободный мир сохранять максимальную консолидацию. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 2 февраля президент сообщил о прибытии в Украину еще двух систем ПВО. Эти комплексы – "новость, которую все давно ждали" и способны сбивать все типы ракет, запускаемых Россией, рассказал Зеленский.

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