'Збивают все': Зеленский сообщил о прибытии в Украину еще двух систем ПВО. Видео

Украина 2 февраля получила две западные системы противовоздушной обороны. Эти ПВО способны сбивать все типы ракет, запускаемые Россией по нашей территории.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский подводя итоги дня. По его словам, это "новость, которую мы все давно ждали".

"В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но это системы, которые сбивают все. Будем защищать регионы", – заявил Зеленский и добавил, что пока систем недостаточно для полной защиты страны.

Президент не уточнил, какие и от какой страны Украина получила системы ПВО. Однако напомним: недавно канцлер Германии Олаф Шольц обещал нам "несколько систем противовоздушной обороны" IRIS-T и Patriot.

Также Зеленский рассказал, что провел Ставку верховного главнокомандующего.

"Очень сфокусированы на вопросах фронта, обеспечения фронта, фортификации, защиты наших энергетических сетей. Есть хорошие результаты. В частности, украинское производство дронов - постоянное наращивание. Четкий план на 2024-й год относительно дронов. Добавляем контракты, добавляем финансирование", – подчеркнул он.

Отдельно, по словам украинского лидера, на Ставке говорили о фортификациях: о скорости строительства и финансировании. Задания выполняются, сообщил президент.

"Относительно Авдеевки – там очень сложно", – отметил президент.

Зеленский рассказал также о международной работе – разговоре с президентом Казахстана, встрече с министрами иностранных дел Канады и Мальты (последний действующий глава ОБСЕ). Он поблагодарил собеседников "за неизменную поддержку Украины".

Сегодня в Киеве начала работу коалиция ради возвращения депортированных в Россию украинских детей.

"Был представлен Рамочный документ о ее деятельности. Канада – один из лидеров коалиции", – рассказал Зеленский.

Традиционно президент поблагодарил всех, кто помогает Украине, кто укрепляет страну, а также "каждому и каждому, кто бьется и работает ради того, чтобы Украина победила".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему оставить должность в обмен на другую должность, но тот отказался. Президент предлагал Залужному должность секретаря СНБО.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, якобы, нет оснований говорить об отставке Залужного, поскольку тот четко выполняет свои функции.

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