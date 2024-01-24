Зеленский поблагодарил Шольца за наращивание немецкой военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Они подробно обсудили дальнейшее сотрудничество.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он также поблагодарил Олафа Шольца за личные усилия во всесторонней долгосрочной поддержке Украины со стороны ФРГ.

"Спасибо за увеличение оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 млрд евро, а также недавнее решение о передаче Украине шести вертолетов Sea King Mk41", - написал президент Украины.

По словам Зеленского, политики подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.

"Уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал необходимость дальнейшей поддержки Украины. Также обсудили вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза", - заявил президент.

Отдельно Зеленский и Шольц обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и мерах двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты : Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Кроме того, немецкая сторона обеспечит обучение украинских военных.

Кроме того, Германия в бюджете на 2024 год зарезервировала на военную помощь Украине 7,5 млрд евро, вдвое больше, чем в предыдущем. Однако этого мало, поэтому правительство ФРГ призывает партнеров увеличить помощь Украине.

На днях Канада также объявила об очередном пакете оборонной помощи Украине, согласно которому ВСУ могут получить многоцелевые лодки и поддержку в обучении на истребителях F-16.

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