Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели пять вопросов

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 февраля, провел Ставку Верховного главнокомандующего. На нем все военное командование рассмотрело пять ключевых вопросов.

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В частности, речь шла об украинском производстве дронов и ситуации на фронте. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел заседание Ставки. Сегодня пять вопросов", – говорится в сообщении.

В частности, участники заседания обсудили украинское производство дронов и согласовали план на 2024 год.

"Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение. Доклады – вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров. Всего на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает", – отметил президент.

Вторым вопросом стали снаряды, их производство и импорт.

"Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах", – объяснил Зеленский.

Отдельно участники Ставки остановились на ситуации на фронте по всем ключевым направлениям.

"Авдеевка – особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Cырский. Спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше силы", – отметил глава государства.

Также во время заседания речь шла о фортификациях, в частности, наращивании таких сооружений.

"Доклад Премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен", – сказал Зеленский.

Кроме того, участники заседания обсуждали проблемы украинской энергетики. Среди прочего, речь шла о восстановлении энергетических объектов после российских ударов, физической защите энергетики, наших системных шагах.

"Подробные доклады. Правительство – Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании – Чернышев, Кудрицкий. Проходим этот отопительный сезон стабильно. Спасибо всем нашим работникам энергетической отрасли и каждому воину, который защищает от российских ракет и дронов. Устойчивость нашего государства и каждой его системы – это обязательная предпосылка силы Украины", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 29 января появилась информация о том, что Залужный якобы уволен с должности. Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя эту информацию, сказал OBOZ.UA: "Нет предмета разговора".

Источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему оставить должность в обмен на другую должность, но тот отказался.

По данным Economist, Зеленский предлагал Залужному должность секретаря СНБО. Издание отмечает, что из-за утечки информации пострадали и генерал, и президент.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявлял, что якобы нет оснований говорить об отставке Залужного, поскольку тот четко выполняет свои функции.

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