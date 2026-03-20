На войне ликвидировали священника-оккупанта, который из гранатомета стрелял 'по НАТО'. Фото и видео

На фронте украинские воины ликвидировали российского священника из Мурманска Павла Куницина. Этот представитель РПЦ "прославился" после появления в сети видео, на котором он стрелял из гранатомета по украинским позициям.

Позже "борец с НАТО" присоединился к оккупационной армии, чтобы воевать против Украины. О ликвидации "героя СВО", от которого открестились даже в РПЦ, сообщили OSINT-исследователь Necro Mancer и украинский офицер Анатолий Штефан.

Что известно

О ликвидации Куницина его "коллеги по цеху", представители РПЦ, сообщали еще 25 февраля, однако в Украине заметили эти сообщения не сразу.

"Сектант Московского патриархата отец Павел, который стал известным после стрельбы в рясе з гранатомёта... Успешно отслужил, демобилизировался и отправился к праотцам. Смерть ворогам", – написал Штефан.

"Мурманский пройдоха, проходимец, приспособленец, иерей и герой-войн Куницын Павел Димитриевич, 1979 г.р., по жизни много куролесил и, походу, упокоился на СВОВУ", – сыронизировал Necro Mancer.

Столь красочными эпитетами ликвидированного оккупанта в рясе на самом деле наградил не украинский OSINT-исследователь, а "коллеги" "новопреставленного" по цеху – священнослужители Мурманской епархии. Тот, кого ныне представители РПЦ именуют "героем-воином", в свое время вызвал у части из них возмущение.

Случилось это после того, как осенью 2022 года в сети появилось видео, на котором Куницин, облаченный в рясу, стреляет из гранатомета по украинским позициям. Видео, судя по всему, было снято на одной из позиций оккупантов на фронте еще весной, поскольку "священник" вел огонь со словами "Христос воскресе!".

На видео Куницин заявил, что он – представитель "Московской духовной академии" и "сражается с НАТО".

Подобное богохульство оказалось чрезмерным даже для части служителей РПЦ. В Мурманской епархии, которую до 2016-го представлял Куницин, тогда заявили, что этот человек "много куролесил" и уже давно на связь с епархией не выходил. Местный архиерей называл Куницына "пройдохой, проходимцем и приспособленцем".

Викарий патриарха РПЦ Кирилла епископ Савва (Тутунов) тогда предлагал лишить Куницина сана. А еще один российский священник заявил, что то, что делал этот "запрещенный поп из Мурманска" – "ненормально".

Как бы то ни было, Куницин, не найдя себя в церкви и не сумев стать депутатом в думе города Железноводска, куда он также в свое время баллотировался, решил пойти в "герои СВО" – с закономерным для любого оккупанта итогом.

Как рассказывал OBOZ.UA, осенью 2022 года директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило опубликовал ставшее впоследствии резонансным видео с Кунициным, стреляющим "по НАТО" из гранатомета. Он сообщил, что получил кадры от священника РПЦ, которого действия Куницина возмутили.

"Это все, что нужно знать об РПЦ МП и порожденной ею неонацистской еретической идеологии "русского мира", – комментировал тогда кадры Шумило.

